El mismo es de 1975 y la banda toca todo su icónico álbum “Dark Side of the Moon” más algunas canciones de “Wish You Were Here” en un audio remasterizado.

Uno de los grandes problemas de la década del 70 es el poco material de archivo de recitales disponible, por un lado, debido a la tecnología con la que se contaba en ese momento, y por el otro debido a las barreras de seguridad, que no permitían ningún tipo de registro.

Sin embargo, un fan de Pink Floy fuera de lo común, llamado Mike “The Mic” Millard, se encargó de grabar a escondidas muchos shows de aquel entonces, incluyendo bandas como Led Zeppelin, The Rolling Stones, Eric Clapton, Genesis, Rush, Yes y Pink Floyd.

Para hacerlo, se valía de una grabadora Nakamichi 550 y una silla de ruedas en la que la escondía. Cuando se apagaban las luces, conectaba el dispositivo a los micrófonos escondidos en su sombrero y se acercaba al escenario. Las grabaciones gozan de gran calidad y poco ruido del público, como la que acaba de surgir en YouTube, del recital que dio Pink Floyd el 26 de abril de 1975 en el L.A. Sports Arena.

El show icónico de la banda no sólo incluye una interpretación completa de “Dark Side of the Moon”, sino también, algunas canciones del álbum “Wish You Were Here”, seis meses antes de que este llegara a las tiendas, por lo que el público está disfrutando por primera vez canciones como “Have a Cigar” y “Shine on You Crazy Diamond”.

Lamentablemente, Millard se suicidó en 1994 tras años de luchar contra la depresión y, según se cuenta, destruyó gran parte de sus cintas. Las que sobrevivieron, han salido a la luz en los últimos años y algunas están resurgiendo, como este memorable recital de 1975.

Rose Bouzon