Música

El trío liderado por Matt Bellamy compartió su nueva canción «Will of the people» -nombre que llevará también su nuevo álbum- junto con un espectacular video.

“‘Will Of The People’ es una historia ficticia ambientada en un metaverso ficticio en un planeta ficticio gobernado por un estado autoritario ficticio dirigido por un algoritmo ficticio manifestado por un centro de datos ficticio que gestiona un banco ficticio que imprime una moneda ficticia que controla a una población ficticia que ocupa una ciudad ficticia que contiene un apartamento ficticio en el que un hombre ficticio se despertó un día y pensó ‘a la mierda con esto‘”, explicó Bellamy en un comunicado de prensa.

Muse también volverá a los shows en vivo en octubre con una serie de fechas en teatros íntimos en Norteamérica y Europa. Los espectáculos seguirán a un verano de apariciones en festivales como Rock Am Ring, Isle Of Wight Festival y Mad Cool.

La banda ya ha publicado dos singles adelanto del disco, que llegará el 26 de agosto. Sobre el nuevo y noveno álbum de la banda, Bellamy dijo : “Es casi como si hubiéramos hecho un disco de grandes éxitos, de canciones nuevas. Es un montaje de lo mejor de Muse. Es una nueva visión de todos esos tipos de géneros que hemos tocado en el pasado”.

Las fechas de presentación de Muse para octubre 2022 son las siguientes :

4 – Los Ángeles, CA, The Wiltern

11 – Chicago, IL, The Riviera Theatre

14 – Toronto, ON, The History

16 – Nueva York, NY, Beacon Theatre

23 – Amsterdam, NL, Royal Theatre Carre

25 – París, FR, Salle Pleyel

26 – Milán, IT, Alcatraz