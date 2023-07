Música

La estrella de Black Eyed Peas defiende las canciones creadas por programas de inteligencia artificial.

“La gente tiene que decidir qué tipo de canciones quiere escribir porque, aunque yo escribí canciones como ‘Boom Boom Pow’ y ‘I Gotta Feeling’, la máquina va a escribir versiones increíbles o ‘Boom Boom Pows’ originales”, dijo en declaraciones al programa “Good Morning Britain” de ITV.

También afirmó que la IA puede hacer “comentarios sociales” igual que un humano. Dijo: “Era una canción nueva y la escribió como yo la hubiese escrito. Es un mundo único en el que estamos entrando. Es un nuevo renacimiento”.

Sin embargo, añadió: “La preocupación es lo que hacemos como personas y la regulación que imponemos a la gente que construye los modelos”.

Varios músicos opinaron que la IA no puede sustituir al artista porque no tiene emociones. Sin embargo la compositora y cantante Claire Elise Boucher, conocida profesionalmente como Grimes, fue un paso más allá y creó su propio software de inteligencia artificial, Elf.Tech, y pidió a sus fans que creen canciones utilizando esta tecnología, siempre y cuando ella reciba el 50% de los derechos de autor.

La estrella de 35 años insiste en que si los artistas permiten que sus voces se utilicen en proyectos de inteligencia artificial, “pueden salir cosas muy bonitas”.

En declaraciones al podcast “UTOPIA Talks”: “Los derechos de autor son una mierda. No creo que el arte pertenezca a nadie. ¿Por qué no puede todo el mundo usar su voz o lo que sea? Me parece genial y emocionante, y de ahí pueden salir cosas muy bonitas, como cuando los grandes artistas organizan campamentos de escritura, buscan por todo el mundo a los mejores para que vengan a escribir y se gastan todo el dinero en eso, y tú podrías no gastarte ese dinero y simplemente dar tu voz al público. Y de esta forma, te nutrirías de un grupo mucho más amplio, ya sabes, como sería el resultado neto del gran arte”.

Por el contrario, la leyenda de la música Sting, de 71 años, cree que la IA va a ser “una batalla” para la industria musical.