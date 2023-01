El incidente ocurrido el fin de semana al finalizar el baile del primero de enero en el local bailable Wika, en el que fueron protagonistas dos hermanos de 19 y 28 años, hijos de una funcionaria judicial –quien también fue protagonista, pero en la dependencia policial- y efectivos del cuerpo de infantería femenino, continua dando qué hablar.

Mientras el fiscal a cargo de la causa, Dr. Jonathan Felzstyna, comenzó a llamar para tomar declaración y conocer los pormenores del incidente a los protagonistas a la fiscalía de calle Junín al 600, las redes sociales volvieron a ser el sitio elegido por los protagonistas para contar su versión.

Tal fue el caso de Merceditas Soler Sosa, la joven de 19 años, a quien se ve en el fragmento del video que se viralizó del incidente en Wika, cuando es llevada de los cabellos por una mujer policía del cuerpo de infantería femenina y subida al móvil policial, ya que se resistía a su arresto y entorpecía el arresto de su hermano.

Utilizando su cuenta en las redes sociales, Merceditas agradeció, en primer término, los mensajes de apoyo recibido por el momento que les tocó pasar y posteó: “Esto no puede seguir pasando, ni a mí, ni a mi hermano, ni a nadie”.

En paralelo y también por las redes sociales se viralizó parte de un video que, por lo que se puede observar en las imágenes, fue tomado en el interior de la Comisaría Quinta, lugar adonde habían sido llevados los hermanos Soler Sosa, luego de su arresto en Wika.

Las imágenes muestran a la madre de los jóvenes, la Dra. Silvia Soler de Sosa, funcionaria del poder Judicial de Catamarca, en el interior de la dependencia abordando a su hija, a quien se la ve llorando, preguntándole e increpando a los policías allí presentes: “¿ellas te pegaron?, ¿ellas te pegaron?, ¿cuál es la que te pegó?», mientras la joven le advertía a su madre –por su modo de proceder- que se “fijara” porque la estaban filmando.

Al escuchar a su hija, se ve en el video, que la funcionaria judicial se abalanza sobre el personal policial que filmaba la situación y, aparentemente, intenta quitarle el teléfono o, al menos, hacer que deje de filmar, cortándose bruscamente la filmación.

El video se viralizo a través de las redes sociales, con el siguiente texto:

No hace falta sacar conclusiones. Solo mostremos la verdad.

Y la sociedad sabrá que reprender a sus hijos x –por- malos actos en la vía pública es la función de ellos no nuestra

Podrán ver qué ante la resistencia de su demora infructuosamente trata de no ingresar al móvil –esto en clara referencia al video viralizado del procedimiento policial-, y lo lamentable es que la madre agrede a un personal policial para evitar ser grabada dentro de la dependencia policía , que seguramente arrebato con prepo… fue invitada a ingresar…se le permitió ver qué su hija estaba bien…pero tan agresiva la madre como la hija que le advertía » te está filmando» arrebató al colega con ese ejemplo, digo si me filman para resguardar su seguridad y evitar excesos , x q –porque- no podemos filmar para evitar los atropellos de Gente con Poder económico de Apellidos de Renombre , vinculados de nuestra sociedad?.