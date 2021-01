Música

La banda de rock estadounidense Weezer compartió detalles sobre el lanzamiento de su nuevo álbum “OK Human”, que saldrá el próximo 29 de enero.

Este disco será el decimocuarto de la banda y lo compusieron durante 2019 junto con “Van Weezer”, otro álbum que publicarán en mayo de 2021. River Cuomo dijo que Ok Human es un disco basado en el sonido del piano y con tonos orquestales, mientras que “Van Weezer” está en combate a muerte con el primero. “Son totalmente diferentes. Uno está inspirado en un álbum de los setenta llamado “Nilsson Sings Newman”. Tiene melodías preciosas y unas letras muy excéntricas”, comentó el vocalista.

Hold on to your hard drives 💾 OK Human, the new album, arrives 1/29

“All My Favorite Songs” the first song from the album will be out this Thursday, 1/21 at 12am ET.

Limited vinyl will be available for pre-order on https://t.co/7LaRP9HTTb then too pic.twitter.com/V7eCr5FUi3

— weezer (@Weezer) January 18, 2021