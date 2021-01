Música

Cada barra de chocolate costará £5,95 más gastos de envío.

Los Rolling Stones lanzarán sus propias barras de chocolate la semana que viene. Al parecer este sería el último movimiento de la estrategia comercial que arrancaron cuando abrieron su tienda en Londres y su tienda electrónica el año pasado.



Según la columna ‘Wired’ de The Daily Star, habrá dos sabores distintos. Lanzaran una barra de chocolate con leche, llamada “Brown Sugar” y una barra de chocolate negro bajo el nombre de “Cherry Red”, inspirada en la letra “You Can ‘t Always Get What You Want”. Estos chocolates saldrán a la venta en el sitio web de merchandising de los Stones a partir del lunes (25 de enero) y estarán en un precio de £ 5,95, más gastos de envío.

Por otro lado, Keith Richards contó que se dedicó a la jardinería para pasar el tiempo durante la pandemia de coronavirus. “Pasé todo el verano admirando el jardín y también haciendo un poco de jardinería, regando las verduras y esas cosas. Entré en una forma de vida más normal, lo cual no es normal”, contó el guitarrista.