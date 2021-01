Música

En conmemoración al nacimiento de Martin Luther King, Roger Waters lanzó una nueva versión de “The Gunner’s Dream”, la canción que forma parte del disco“The Final Cut” de Pink Floyd lanzado en 1983.

“Anoche vi el documental de 2013 ‘The Man Who Saved The World’. El nombre de este hombre es Stanislav Petrov. El año en que Stanislav salvó el mundo en 1982 escribí la canción ‘The Gunner’s Dream’, es extraño pensar que si Stanislav no hubiera estado en el lugar correcto al momento correcto ninguno de nosotros estaríamos vivos. Nadie debajo de los 37 años habría nacido”, dijo Waters en un comunicado.

Yamila Pagani