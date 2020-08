Los principales sindicatos (SOEM Capital por una parte y ATE por la otra a través del

Fussi) que están en pie de lucha, rechazaron la opinión del gobernador Raúl Jalil,

puesto que adelantó que se actuará “con todo el peso de la ley y todos los

instrumentos a nuestro alcance para impedir estas marchas y piquetes que no tienen

razón de ser”. Para los gremios el mandatario alude a la criminalización de una

protesta social.

En primer lugar, Walter Arévalo, titular del sindicato capitalino, reafirmó que hoy

retoman la protesta con cortes de calle en puntos estratégicos del centro.

“Continuamos con la misma modalidad hasta que encontremos una solución”, dijo a

este medio el dirigente gremial.

A la vez, se refirió a las expresiones de Jalil, quien consideró que “cierta dirigencia

sindical” no es solidaria. “Habla de solidaridad con 36 trabajadores en la calle que

fueron solidarios”, parafraseó Arévalo para considerar “que usará el Estado para

reprimir y detener dirigentes sindicales es una muestra de su solidaridad”.

Para el titular del SOEM capitalino, Jalil muestra “una sociedad que hoy vive con

miedo pero no por el COVID-19, si no por la clase política”.

Por su parte, el apoderado legal de ATE, Iván Sarquis, también rechazó los

conceptos de Jalil e incluso le apuntó a la Justicia por actuar rápido en contra de los

trabajadores y lento cuando es el poder político el acusado. “Cuando reclamamos

que la Justicia actúe nos mandan a la fila de espera a diferencia de cuando es el

poder quien pide que actúe”, esgrimió.

“Los sindicatos son la única voz que hoy reclama al Gobierno por respuestas, pero se

encuentra amenazada por el titular del poder Ejecutivo aduciendo caer con todo el

peso de la ley”, dijo.

También rescató la eliminación del Consejo de la Magistratura, la ampliación de la

Corte, “que la oposición no baje a sesionar y que el Gobernador desconozca la

Constitución” para acotar que todo ello “es un proceso de acumulación de poder

donde se están devaluando las instituciones en cada paso”.

Para Sarquis, el mandatario provincial quiere “meter la reforma laboral durante la

pandemia porque la gente va a estar en sus casas, esa es la urgencia y sabe que la

pandemia se puede terminar”. “Para nosotros es preocupante y de una gravedad

institucional las palabras del Gobernador”, sostuvo el abogado de ATE.

Finalmente, el letrado aseguró que la movilización del venidero miércoles a la

Legislatura de parte del Frente sindical continúa firme.

