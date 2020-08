Anne with an E: la creadora habló sobre la posibilidad de que haya una cuarta temporada

10 agosto, 2020 8:20

Luego de que los fans de Anne with an E juntaran firmas para una cuarta temporada, la creadora habló sobre esa posibilidad.

Luego de que durante la cuarentena obligatoria por los contagios de coronavirus, la serie Anne with an E fuese vista casi de manera masiva en Netflix y los fans pidieran el lanzamiento de una cuarta temporada, la creadora se pronunció al respecto.

Netflix y CBC cancelaron la exitosa producción de la serie Anne with an E a pesar de que tiene calificación en sitios como IMDB (8,7/10 estrellas) y Rotten Tomatoes (89% de aprobación) es muy buena.

Mostrando el desacuerdo por que esta hermosa serie termine, los fans de Anne with an E pidieron explicaciones. Por eso, hace algunas semanas, se conoció que el motivo se a que la CBC y Netflix no llegaron a un acuerdo para extenderla.

Sobre esto, la productora canadiense de la serie aclamada explicó que si sigue dándole los derechos a dicha empresa estadounidense, su contenido comenzará a tener menos peso en el mercado.

En una entrevista con el sitio Bustle, Moira Walley-Beckett, la creadora y guionista de ‘Anne with an E‘, habló sobre el pedido de los fans: “Por favor, sepan que nosotros también luchamos. Intentamos cambiar de opinión. Intentamos encontrar un nuevo hogar. Intentamos hacer una película final…”.

“Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero es imposible discutir con palabras como economía, algoritmos, demografía… Y no encontramos un receptor en ningún otro lado“, dijo con con mucha tristeza Walley-Beckett.

