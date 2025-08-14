La estafa del ‘hijo en apuros’ se ha vuelto viral en España por su gran credibilidad, debido a que este fraude se basa en suplantar la identidad de los hijos de las víctimas mediante el envío de mensajes, solicitando dinero para supuestos pagos urgentes. Sin embargo, coincidiendo con la época estival, los ciberdelincuentes no pierden el tiempo para crear nuevas versiones de dicho timo, ya que han difundido una versión veraniega de la estafa del ‘hijo en apuros’.

La Policía Nacional alerta en su perfil de la red social X (antes Twitter) que, como sucede en estafas similares, los ciberdelincuentes emplean un número de teléfono desconocido para hacerse pasar por el hijo o hija de la víctima, pero esta vez alegando que el móvil se ha mojado y está roto, por lo que están utilizando otro smartphone con un número de teléfono distinto para avisar del problema.

El objetivo de este fraude consiste en engañar a los adultos para que realicen un pago, no obstante, la Policía Nacional aconseja «no entrar al trapo». Como bien sabrás, dicha estafa pretende dar una sensación de emergencia para que la víctima actue con rapidez, sin pensar y sin razonar lo que está sucediendo, por lo que se aconseja intentar contactar a través de otro medio con la persona involucrada para saber si lo que está pasando es real o no.

En qué consiste la estafa del hijo en apuros

El INCIBE explica en su página oficial que el usuario es víctima de un engaño a través de WhatsApp. Desde un número desconocido, el ciberdelincuente le solicita dinero bajo cualquier excusa, además, para conseguir la transferencia o el pago solicitado, le engaña diciéndole que es su hijo o hija y que ha cambiado el número de teléfono porque ha tenido algún tipo de problema con su número anterior.

Cómo evitar la estafa del hijo en apuros

Si el usuario ha recibido un mensaje de estas características y ha procedido a realizar un pago, debe contactar lo antes posible con su entidad bancaria para intentar cancelar la operación. Del mismo modo, si facilitó datos de las tarjeta de crédito o débito, tiene que cancelar o bloquear la misma con el banco para evitar un uso indebido.

Por otro lado, debe bloquear el número de teléfono desde WhatsApp para evitar que el ciberdelincuente retome el conectando. Además, es recomendable denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan abrir una investigación e intentar detener a los estafadores que están procediendo de esta manera para engañar a los usuarios.

