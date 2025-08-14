WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales. En España es la herramienta de comunicación preferida por cientos de miles de personas, tanto para uso personal como profesional.

Su facilidad de uso y constante evolución la han convertido en un canal indispensable para mantenerse conectado, compartir archivos y organizar tareas. En los últimos años, la aplicación ha incorporado funciones clave como las reacciones a mensajes, los estados similares a historias, la posibilidad de enviar encuestas y la opción de editar mensajes enviados, entre otros muchos cambios.

Pero también es una plataforma que esconde algunos trucos y secretos, como por ejemplo la funcionalidad que tiene el icono de la bandera que se puede observar en algunos mensajes.

Este pequeño pero poderoso símbolo está diseñado para ayudarte a organizar tus conversaciones y acceder rápidamente a información relevante. Si no lo has utilizado aún, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre esta función y cómo puede hacerte la vida más fácil.

¿Qué es el icono de la bandera en WhatsApp?

El icono de la bandera en WhatsApp está relacionado con la función de mensajes temporales de la plataforma.

Cuando activas los mensajes temporales en un chat, los mensajes se eliminan automáticamente después de un período establecido (24 horas, 7 días o 90 días). Sin embargo, si deseas conservar un mensaje específico para que no se elimine, puedes marcarlo con el icono de la bandera. Esto indica que el mensaje permanecerá en el chat incluso después de que los demás mensajes temporales hayan desaparecido.

Ciertamente, es una de las opciones de WhatsApp más contradictorias: su propósito es preservar un mensaje específico, evitando que se elimine automáticamente, lo que va en contra de la idea principal de los mensajes temporales, cuyo objetivo es precisamente desaparecer tras un tiempo establecido para mantener las conversaciones efímeras y privadas.

¿Cómo activar la bandera de WhatsApp?

Simplemente tendrás que seguir un par de pasos y ya podrás usar el icono de la bandera de WhatsApp:

Activa los mensajes temporales en el chat donde quieres utilizar la bandera de WhatsApp. Mantén presionado el mensaje que deseas conservar para marcarlo.

Para empezar, asegúrate de que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes. Para hacerlo, ve a tu perfil y selecciona ‘Gestionar apps y dispositivo’. Luego, verifica la opción de ‘actualizaciones pendientes’. Abre la aplicación y entra en cualquier chat con tu mejor amigo o pareja.

Mantén presionado un mensaje o archivo hasta que esté sombreado. Verás que el icono de la bandera no aparece en la parte superior, ya que antes debes activar los mensajes temporales. Para hacerlo, presiona el nombre del contacto o grupo, desplázate hacia abajo, selecciona ‘Mensajes temporales’ y elige una de las opciones disponibles. Ten en cuenta que esta función solo es compatible con los mensajes que envíes o recibas después de habilitarla.

Una vez activados, pulsa nuevamente en el texto, imagen o vídeo para que te aparezca la bandera. Cuando eso ocurra, púlsala y de esa manera, cuando se cumpla el tiempo determinado para la eliminación automática, el mensaje no será borrado.

Es importante destacar que, si envías un mensaje y alguien más en el chat decide conservarlo, recibirás una notificación al respecto. Además, tienes la opción de anular la decisión si prefieres que el mensaje se elimine según el temporizador establecido.

