Seguro que si has utilizado Windows XP te acuerdas de Clippy, ese pequeño clip animado que aparecía para ofrecerte ayuda a la hora de utilizar Word. Pese a que a varios usuarios les resultaba molesto, con el tiempo se volvió algo icónico de aquella época y Microsoft se ha querido inspirar en él y en otros aspectos característicos para celebrar su 50.º aniversario.

Hay muchas formas de hacerlo, pero según recogen desde The Verge, la compañía ha creado unas Crocs inspiradas en el mencionado sistema operativo y en ellas aparece Clippy junto con demás elementos del mítico sistema operativo.

Así son las nuevas Crocs de Microsoft por su 50 aniversario

Las Crocs conmemoran la mitad de siglo de Microsoft y están diseñadas con el famoso fondo de pantalla de Windows XP, es decir, con unas colinas verdes y el cielo azul, además de con seis adornos nostálgicos: Clippy, el puntero del ratón, la mariposa de MSN, el logotipo clásico de Internet Explorer, una carpeta y una papelera de reciclaje. Básicamente, es como llevar a Windows XP en tus pies.

Para su transporte, vienen con una bolsa de cordón que también tiene el fondo de pantalla clásico y terminar así de completar todo el conjunto. Todo este diseño está pensando para los fans de Microsoft, así como de la tecnología de aquellos años, pero por ahora solo están disponibles para los empleados de la empresa a un precio de 80 dólares.

Todavía no han confirmado si llegaran para el público en general, aunque sí que podría llegar un lanzamiento más amplio en no mucho tiempo. No es la primera vez que Microsoft lanza productos retro con motivos de celebración, ya que hemos llegado a ver suéteres con el Buscaminas, o el mismo Clippy, e incluso una Surface Laptop de edición limitada.