“Volvimos a lo que habíamos estado tres o cuatro semanas atrás”, Quirós sobre el aumento de casos en CABA

23 diciembre, 2020 13:33

Tras la meseta producida desde el 15 de julio, crece la preocupación por el aumento de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.

El alivio se hace desear. Luego de meses de haber logrado una meseta en la curva de contagios, se volvió a registrar un aumento de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.

Así lo confirmó esta mañana el ministro de salud porteño, Fernan Quirós. “Volvimos a lo que habíamos estado tres o cuatro semanas atrás que es una media móvil de 420 casos, es evidente que ha habido un cambio de tendencia”, expresó.

Luego de la primera semana de agosto, en donde se registró la mayor cantidad de casos, siguieron 12 días de bajas en los contagios de Covid-19. Sin embargo, la racha se cortó y ahora se registró una trayectoria de 8 días de suba.

En las últimas horas, se reportaron un total de 744 nuevos casos y 17 fallecimientos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la Cuidad de Buenos Aires, lo que elevó a 167.181 el número de contagiados desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, se registraron 14 nuevos casos en los barrios populares porteños y el total acumulado de fallecidos en esos conglomerados es de 283.

Este hecho preocupa cada vez más a las autoridades de la ciudad, que piden reforzar los esfuerzos. “Hemos pasado un año muy duro muy largo, el dolor, las pérdidas nos han desgastado emocional y físicamente, pero necesitamos hace un esfuerzo suplementario”, sostuvo Quirós en rueda de prensa.

En este sentido, el funcionario resaltó la importancia de usar tapaboca y mantener la distancia para evitar más contagios. Sin embargo, sostuvo que esto no significa que no se pueda festejar con la familia durante las fiestas o no poder salir de vacaciones. Todo es posible mientras se mantengan los recaudos correspondientes.

Asimismo, aseguró que no están evaluando cerrar la circulación y que la Ciudad sigue practicando la investigación epidemiológica, el rastreo y testeo de casos.

En este contexto, el ministro de salud intentó transmitir tranquilidad comunicando que en las últimas horas se esperan recibir unas 23.000 dosis de la vacuna Sputinik V para vacunar al personal de salud más afectado.

Fuente: Crónica

