Comenzó a gestarse en 2019 y hoy, tras dos años de paciencia y esfuerzo, llega el single y el videoclip de este tema junto a Jorge Serrano.

Viva Elástico, la banda oriunda de Longchamps, presenta su nuevo single “Algo de mí, algo de vos”, con la participación Jorge Serrano.

Se trata del primer lanzamiento luego de “No es Privado”, su tercer disco de estudio, en el que se vislumbra un nuevo mundo de ficción pop, rock y surrealismo muy sintético.

Además, en esta canción, se suma la icónica voz de Jorge Serrano, que da como resultado una canción cálida, brillante, oscura. Se trata de un canto a la sinceridad; de la búsqueda de un tesoro existencial que empieza de a dos o más personas.

“Con la situación actual mundial, aprendimos que podemos ir más allá. Entonces empezamos a revisar entre los nuevos temas y decidimos darlos vuelta. ‘Algo de mí, algo de vos’ fue desarrollándose de manera lenta y pasó por distintas formas. Inclusive la idea del feat. nació cuando el tema estaba terminado, listo para mezclar“, reveló Alejandro Schuster.

Y continuó: “Si hay algo que nos caracteriza como banda es el amor por lo espontáneo a la hora de terminar las cosas. Así fue que hablamos con Jorge Serrano y lo invitamos a participar. Él, de la manera más humilde y exponencial, nos regaló su voz. Desde la amada costa argentina, casi como si se tratara de un sueño”.

En cuanto a Serrano, contó cómo fue su experiencia con la banda y con la canción. “Yo conocía a la banda y a su música, y esta me pareció una canción hermosa”, cuenta Jorge Serrano desde Villa Gesell. “Me encantaron los arreglos, me gustó mucho cómo está cantada, la letra, todo. Además, me quedó cómoda para cantarla, cosa que no siempre sucede, y quedó muy linda, la verdad”, dice.

Este cruce entre el integrante de los Decadentes y Viva Elástico se convierte en un puente generacional entre dos compositores muy respetados de distintas camadas del rock argentino.

¡Mirá el video acá!

Rose Bouzon