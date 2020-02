25 febrero, 2020 22:56

La actriz, Georgina Barbarossa se cayó en el escenario mientras actuaba en la obra de Flavio Mendoza “Un estreno o un velorio”, en Villa Carlos Paz.

Video: La tremenda caída que sufrió Georgina Barbarossa en plena función de teatro

La actriz y comediante Georgina Barbarossa sufrió un accidente mientras actuaba en la obra “Un estreno o un velorio” que encabeza Flavio Mendoza en la temporada de Villa Carlos Paz, Córdoba.

“Me tropecé con el vestido que tiene una super cola tipo Morticia y me ayudaron enseguida a levantarme. Como todo me lo tomo con humor, lloramos de risa en el escenario y Flavio me ayudó a levantar. Por suerte no pasó nada. Gracias por preocuparse”, explicó Georgina Barbarossa en una publicación de Twitter.

El periodista Angel de Brito en su cuenta de Twitter publicó el video de la caída de la actriz. En el se puede ver como Gerogina Barbarossa se tropieza con la cola de su vestido y cae de boca al piso.

Al ver la fuerte caída, cinco de sus compañeros fueron rápidamente a asistirla. Luego de unos segundos en el piso y con la ayuda de sus colegas la actriz se pudo poner de pie y puso nuevamente su sombrero para continuar con la obra.

Con el aplauso de todo el público Georgina Barbarossa siguió la función como si nada hubiera pasado. Por suerte, la actriz no sufrió ninguna herida grave.

Además de la actriz, el elenco de la obra que se realiza en el teatro Luxor, lo componen Betiana Blum, Nicolás Scarpino y Daniel Aráoz.

Goergina Barbarossa junto a sus hijos luego de la caída que sufrió en el teatro.

Por otra parte, como los martes el elenco no tiene teatro, la comediante publicó en su Instagram una foto junto a sus dos hijos que fueron a visitarla a Carlos Paz. “Por fin juntos los tres, los extrañaba”, publico Georgina.