19 marzo, 2020 12:05

Dos abuelos de unos 80 años se grabaron para contar su desesperación situación desde un crucero varado por el coronavirus, pidiendo para volver al país porque tiene muchos problemas de salud. ¡Mirá el video completo!

Video | La desesperación de dos abuelos, varados por el coronavirus: “Queremos morirnos junto a nuestras familias”

Dos abuelos, de unos 80 años, se encuentran varados en un crucero por la pandemia del coronavirus y se filmaron para realizar un desesperado pedido, para poder regresar a la Argentina con sus familias. La situación que padecen se debe al cierre de fronteras para intentar frenar la enfermedad.

“Argentinos, nos encontramos navegando en el crucero Costa Luminosa, con destino incierto. Somos dos personas de 80 años con muchos problemas de salud. Nos tienen encerrados sin darnos ninguna solución, ni explicación. Pedimos a quien sea ayuda. Queremos morirnos junto a nuestras familias”, expresó la señora, en el video desde el camarote junto a su pareja, quien agracedió: “Muchas gracias”.

El desgarrador mensaje de los abuelos, aislados en el crucero con destino incierto, fue televisado por Nosotros a la Mañana, por El Trece, y causó un fuerte impacto tanto en los televidentes como también en Sandra Borghi, la conductora del programa de la mañana.

Acto seguido, la periodista detalló la terrible situación de esta pareja: “Los abuelos lloran todo el tiempo. Ese barco ya tuvo casos de coronavirus y uno de esos pacientes murió. Bajaron el cuerpo en un puerto. Al resto de los contagiados también los bajaron y lo más probable es que haya muchos más. Estos abuelos no tienen respuestas, no pueden hacer tierra porque Europa cerró las fronteras. ¿Qué hacemos con estos abuelos? Ellos sienten que no tienen salida, que este es final”.

Fuente: El Trece.

