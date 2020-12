Música

Mel C anticipó que las cinco Spice Girls están “hablando” sobre planes para su 25 aniversario en un grupo de WhatsApp.

EL 2021 marcará 25 años desde que la banda se presentó al mundo con el sencillo debut, ‘Wannabe’, y Mel C está confirmando que ella, Geri Horner, Mel B, Emma Bunton y Victoria Beckham, quienes no participaron en su gira de 2019, están en discusiones sobre el futuro.

Le dijo a la revista You: “Tenemos nuestro grupo de WhatsApp y todas estamos hablando, pero no puedo decir más que eso”.

En la misma entrevista, explicó cómo convertirse en Sporty Spice una vez más para la gira de 2019 le permitió pasar un momento “mágico”. “Regresar no se trata solo de regresar para estar con las chicas, lo cual es genial; también está volviendo a esas emociones de quién eras en la banda “, dijo.

“Hablé mucho con mi terapeuta sobre esos sentimientos. Me preocupaba tener que convertirme de nuevo en Sporty Spice. Entonces me di cuenta de que soy ella, pero soy mayor y más feliz y tengo mucha más confianza. Una vez que me di cuenta de eso, fue un cambio de juego. Y la gira de reunión fue mágica. Los aficionados estaban allí para pasar el mejor momento y se veían fantásticos. Todos teníamos a nuestros hijos allí. Cantamos bajo el sol y la lluvia. De todas las giras, para mí, fue la más especial “.

Los últimos comentarios se producen después de que Mel C dijera que está haciendo todo lo posible para garantizar que se realice otra gira de Spice Girls el próximo año.

Aquella vez dijo: “¡Sería de mala educación no hacerlo!” cuando se le preguntó si la banda buscaría marcar el hito con una gira.

Melanie C lanzó su octavo álbum solista, titulado “Melanie C”, el mes pasados.