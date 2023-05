El dirigente del Frente de Todos Víctor Acuña se expreso en sus redes sobre la campaña que lleva acabo el diputado del juntos por el cambio Tiago Puente:

El diputado Tiago Puente nos propone a todos los catamarqueños apelar a nuestra sensibilidad para colaborar monetariamente en la compra de 100 colchones para el hogar escuela, y quizás la campaña se loable y justa, el problema no es el aporte económico sino de quien viene la propuesta….dicen que » un atajo sólo favorese a quien te lo propone». Y quizás deberíamos buscar en esta sabía enseñanza el motivo de todo esto. El diputado nos invita a embarcamos en una aventura solidaria y muy de moda, hoy en dia otros como el, ven en estas situaciones la oportunidad para sobresalir, pero no solo eso, sino que abiertamente luego confiesan que el 5 o 10 % de lo recaudado va a quien organizo la colecta. El tema es que está sobreexposición se hace financiada y costeada con el espíritu solidario característico de nuestro pueblo. Quizás más noble y auténtico hubiera sido que el diputado Puente en vez de salir a decorar toda nuestra ciudad con sus gigantografias, modificando fachadas de edificios y esquinas, en una campaña de instalación electoral poco vista últimamente y para lo que se requiere un aparato político de financiación importante, podría haber invertido esos fondos, seguramente no menores, a la compra de colchones para el hogar escuela. Pero al parecer otros intereses, políticos y económicos, subyacen en una campaña solidaria que además de infundada, ya que Puente como diputado tiene todas las herramientas otorgadas por el pueblo con el voto para instar y exigir al Gobierno la compra y reposiscion de colchones y lo que sea necesario para el hogar escuela, también acarrea el problema de no poder tener un control adecuado del destino de los fondos y su inversión.

Nada garantiza que parte de estos fondos no vayan a ser direccionados a la campaña electoral que el diputado puente inicio hace algunas semanas.

La oposición naufraga entre falsas acusaciones y campañas solidarias que no parecen ser tales realmente. Impotente de ofrecer al pueblo catamarqueño una propuesta clara y posible , con proyectos y obras que justifiquen sus cargos. ¿O quizás si tengan proyectos de provincia y de ciudad pero son inconfesables…?