Vicky Xipolitakis le hizo la cruz a Germán Martitegui Lo nuestro se terminó

La vedette Vicky Xipolitakis sorprendió en el reality MasterChef al ponerle fin al beboteo que tenía con el jurado Germán Martitegui.

La exitosa competencia de MasterChef Celebrity se está poniendo cada vez más picante y los pocos participantes que quedan suelen dar que hablar, como lo hizo Vicky Xipolitakis en la última edición de ayer.

Vicky Xipolitakis llamó la atención de la audiencia, pero no por el guiso de llama con choclo y papines, sino por haberle puesto los puntos al jurado Germán Martitegui, con quien siempre tuvo una relación de coqueteo en los capítulos de MasterChef .

Luego de presentar “un alto guiso, con un poquitito de picante”, el jurado fue muy crítico con la modelo: “La llama, pasamos y te dijimos que requiere cortarse chiquitita. Por suerte la cortaste un poco más chica de lo que la habías cortado, pero igual está como un poco dura. El resto de los ingredientes están bien, pero, bueno, los dos ingredientes que yo esperaba encontrar con cierto manejo de la cocina eran el choclo y la llama y eso no lo veo”, le dijo Germán Martitegui.

Ante esto, Vicky Xipolitakis le contestó: “No entendí, pero está bien”, dijo y luego agregó: “Igual nuestra relación se terminó. Te lo quería decir”, anunció sin filtro, generando risas entre los demás participantes. “Le cortó en vivo”, murmuró Sofía Pachano.

Hay que recordar que desde que comenzó MasterChef Celebrity, Vicky Xipolitakis siempre coqueteó con Germán Martitegui, pero él nunca definió la situación y la Griega se terminó cansando y dando todo por terminado.

“Ayer volví a mi casa y ya lo decidí, porque el amor no se mendiga. La verdad es que yo nunca me arrastré. El tren pasó, yo no espero más nada de nadie. ¡Tengo una fila!”, dijo Xipolitakis. Además, la vedette agregó: “Ahora miro para el otro lado. Yo tengo muchos códigos. Italia (por Donato de Santis) no te puedo mirar. ¿Vos estás soltero, Damián?” expresó la rubia.

