El vicegobernador Rubén Dusso tuvo, durante la sesión especial llevada adelante por la Cámara alta, la oportunidad de expresarse en relación al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, detallando además sobre su presencia en la jornada de ayer en la reunión del Consejo Social convocado por el presidente Alberto Fernández en Buenos Aires.

«Ayer en Buenos Aires estaban todas y todos los que tenían que estar desde los distintos sectores de la sociedad; cleros, industria, construcción, derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, etc., y allí todas y todos estuvieron de acuerdo en que este hecho debe marcar un punto de inflexión para que realmente las cosas funcionen de manera diferente», indicó Dusso, quien rescató el gesto del presidente de que «no debe haber tampoco censura alguna hacia nadie».

En su discurso, el vicegobernador Dusso buscó expresar que «la discusión política debe darse siempre dentro de un marco democrático», dando a entender que, dentro de la sociedad argentina, convergen «dos sectores totalmente diferentes que debemos saber diferenciar». «Acá no se trata de dividir quién está del lado de lo nacional y popular, que puede ser peronista o radical, sino de reconocer quién está en otro lugar, en el lugar de los concentradores de la economía, actores que están en el centro y que actúan en función y como emisarios de los intereses de quienes concentran el poder en el mundo».

«Lo que le pasó no es diferente que lo que le pasó a Perón ni diferente de lo que le pasó Irigoyen ni a Illía, cada vez que hubo una intención y una práctica de atentado o golpe en el país, los perjudicados no fueron solamente la clase política, encarcelada fusilada y reprimida, si no fue mucha gente inocente. Acá (en el recinto legislativo) la tuvimos a «Coca» (Luján), conociendo su trayectoria; cuando un día la tomaron y la pusieron presa. Pero «Coca» es una y hubo muchas otras, y ninguna víctima hizo justicia por su cuenta y, hasta el día de hoy, siguen luchando por la justicia, que funciona mal en el país pero eso es otra discusión. Lo de fondo, lo que hoy nos reúne, es que pude escuchar a todas y todos coincidir en la misma la motivación; en que hubo un atentado, que no terminó de consumarse, y en que debe haber un punto de inflexión, que no se puede permitir todo lo que se permite, no se puede permitir que un diputado en el Congreso de la Nación diga que tiene que haber pena de muerte para fulano o mengano, y no importa del partido que provenga, eso está afuera de todo lo que estamos hablando», dijo Dusso.

«Tal vez los consensos no sean lo más fácil, porque consensuar es ceder, es concertar qué es lo que está más cerca de uno y del otro, así que las y los felicito. Esto debe ser un punto de inflexión y, en adelante, si hasta ahora hicimos algo, hay que hacer el doble, que hay que ocuparse de que estas cosas no ocurran y trabajar para que vengan cosas mejores, tener paciencia y saber que esto se va arreglar entre todas y todos nosotros, que vamos a salir adelante. Uno no desea que las crisis ocurran, pero de las crisis, si se saben aprovechar, surgen oportunidades que nos pueden llevar a estaciones diferentes. Entonces, si entendemos que esto es un punto de inflexión y que si cada uno y cada una, hace lo que tiene que hacer, vamos a hacer una patria grande y feliz para todo el pueblo. Veamos qué es lo que más nos une y nos concentra y vamos por esas cosas», finalizó el vicegobernador.