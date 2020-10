Vestido verde y campera de cuero: el look (súper) canchero con el que Mica Viciconte enamoró

22 octubre, 2020 1:07

Mica Viciconte debutó este miércoles en “Pampita Online”, compartió en sus historias las fotos de su look y no pasó desapercibida.

Este miércoles Mica Viciconte debutó como panelista en Pampita Online, el programa conducido por la modelo. La artista la rompió con su presencia, fue tendencia en las redes y sorprendió con su look.

Un rato antes de salir al aire la ex participante de Combate compartió a través de sus historias una selfie en la que se mostró muy sonriente luciendo un largo vestido verde y una campera de cuero marrón.

Ya en el programa la conductora comenzó a hacerle un ping pong de preguntas y respuestas en el que, casi sin quererlo, “confirmó” los rumores que hablan de un posible embarazo.

“¿Te siguen preguntando si estás embarazada?”, le consultaron. “Me lo preguntan siempre, pero la verdad es que no estoy embarazada”, respondió ella muy segura.

Pero Pampita no se quedó callada e insistió preguntándole si ya había hablado del tema con sus familiares, amigos y gente cercana. “Me preguntaron si les voy a avisar y les dije que no estoy embarazada”, señaló.

“Lo hemos hablado con Fabi (Cubero) y me dijo que no había drama”

Pero la conductora del ciclo no quedó satisfecha con sus respuestas y le consultó por qué los portales de noticias siguen hablando de los rumores. “Si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar 3 meses por un tema de seguridad”, aseguró Mica.

Fue entonces cuando cometió un furcio al asegurar que “esperaré los tres meses cuando me digan”. Pampita se dio cuenta de esto y se lo remarcó. “No, no. Ganas tengo, por supuesto, pero no sé si en este momento de mi vida. Lo hemos hablado con Fabi (Cubero) y me dijo que no había drama. Así que cuando levante la bandera, arrancamos”, respondió, intentando defenderse, aunque dejando más dudas que certezas.

