Vestido de nudos y sin ropa interior: el look de Noelia Marzol que pide verano

24 agosto, 2020 0:25

Noelia Marzol deslumbró con un vestido lleno de enormes nudos y sin nada abajo que enamoró a todos sus seguidores que no pararon de enviarle mensajes.

Noelia Marzol la está rompiendo en sex virtual está atravesando uno de los momentos profesionales más importantes de su carrera que sigue en ascenso. La modelo también utiliza sus redes sociales para seguir trabajando con las marcas que la contratan.

Además, Noelia Marzol no solo sube fotos de producciones caseras, sino también publicita la obra de teatro que ahora es virtual por la cuarentena con video muy jugados que están al límite de la censura desde su cuenta de Instagram.

La artista, también trabaja con marcas de cosméticos, todo tipo de artefactos y ropa para realizar actividades deportivas, lencería, entre otras marcas. Sin dudas que muchas empresas quieren a Noelia como su cara visible.

Una de las últimas publicaciones que hizo Noelia fue una foto con un vestido que utilizó para varios programas que la rompió por una particularidad. El vestido tiene tres grandes nudos, uno a la altura del pecho, otro a la altura del estómago y otro a la cintura, todos de costado.

Además, entre los nudos se pudo ver mucha piel y muchos de sus seguidores aseguraron que Noelia no tenía ropa interior. Su posteo superó los más de 30 mil me gusta en muy pocos minutos y sus fans no pararon de enviarle mensajes.

