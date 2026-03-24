La presidenta encargada Delcy Rodríguez realizó un llamado al gobierno de Donald Trump para que se levanten las sanciones impuestas a Venezuela, destacando que las licencias temporales para operar en el país no garantizan la seguridad jurídica que requieren los inversores internacionales. Durante un evento transmitido por televisión con inversionistas locales y extranjeros, Rodríguez enfatizó: «Hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela que lo necesita, que no haya sanciones contra Venezuela ni contra su economía».

La mandataria subrayó que una licencia temporal no proporciona la certidumbre necesaria para las inversiones a largo plazo, citando el caso de Chemron Corp, que ha enfrentado dificultades debido a la naturaleza transitoria de las licencias, lo que ha llevado a la compañía a suspender operaciones en ocasiones.

Las licencias otorgadas permiten a Chemron extraer y exportar petróleo venezolano a pesar de las sanciones que están vigentes desde 2019. Sin embargo, en ocasiones, estas licencias solo han permitido a la empresa realizar mantenimiento en sus instalaciones en el país.

Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ha visto cómo su economía se ha deteriorado debido a la corrupción, la mala gestión y las sanciones económicas de Estados Unidos, lo que ha ocasionado una caída constante en la producción de crudo.

Las licencias del Departamento del Tesoro de EE. UU. ofrecen un alivio específico a las sanciones, pero no eliminan el problema por completo. «Definitivamente debemos entre ambos gobiernos crear las verdaderas condiciones para que las inversiones en el país puedan desarrollarse a corto, mediano y a largo tiempo también», reiteró Rodríguez.

Desde la detención del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, la administración de Trump ha comenzado a flexibilizar las sanciones, permitiendo que las empresas estadounidenses realicen negocios con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otorgando licencias para transacciones con Minerven, la estatal encargada de la extracción de oro. Este movimiento indica una intención de Trump de ejercer mayor control sobre los recursos naturales de Venezuela.

Las relaciones entre Washington y Caracas han ido mejorando, con un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas que se habían roto en 2019. Este contexto también se presenta en medio de los esfuerzos del gobierno venezolano por atraer inversión extranjera, impulsando una nueva legislación para el sector petrolero y minero, buscando regular estas actividades después de años de severas restricciones.