Con un fuerte acompañamiento y presencia politica catamarqueña se realizó la vigilia en la Casa de la Memoria ubicada en Calle 9 de Julio a metros de avenida Guemes.

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, participaron de la vigilia en la Casa de la Memoria, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, la senadora nacional, Lucia Corpacci, el vice gobernador, Ruben Dusso entre otras figuras politicas de la provincia.

Junto a autoridades y vecinos, recordaron a las víctimas del terrorismo de Estado y renovaron la importancia de defender la democracia todos los días.

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