Música

Las partituras son los borradores que escribió el músico para sus canciones «Rock ‘n’ Roll Suicide» y «Suffragette City».

Los documentos contienen las correcciones, borradores y notas del fallecido cantante sobre sus temas “Rock ‘n’ Roll Suicide” y “Suffragette City”. Ambas aparecen en su álbum seminal de 1972, “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”.

Se expusieron a la venta de Omega Auctions desde hoy temprano 28 de noviembre, y se venden en mas de 200 mil dólares.

Según la carta de procedencia, la página pertenece a las últimas sesiones de grabación del álbum. Al parecer, Bowie entregó al propietario original las hojas de letras en el estudio Trident, junto con otras páginas de letras originales, algunas de las cuales no sobrevivieron.

El lado de la página que contenía la letra de “Suffragette City” también revelaba una nota en la parte inferior izquierda para el editor. Según la nota, Bowie estaba considerando incluir dos canciones más en el álbum: “It Ain’t Easy” y “Round and Round”. It Ain’t Easy” pasó el corte final, mientras que “Round and Round” (una versión de Chuck Berry) se publicó finalmente como cara B del single de 1973 “Drive-In Saturday” de “Aladdin Sane”..