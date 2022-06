DESESPERADA

En abril tendría que haber cobrado de la empresa Stratton Sierra. “No podemos seguir esperando más” dijo.

“Estamos por vender la casa porque necesitamos que mi hija sí o sí tenga el tratamiento en Córdoba”. Flavia Ávalos es la madre de una nena de 7 años que tiene epilepsia refractaria y un quiste cerebral. Junto a su marido habían confiado sus ahorros en Stratton Sierra y hasta la fecha no pudieron cobrar el capital.

La mujer le comentó a Multimedios Ancasti que su pareja cobró una importante indemnización por un accidente laboral y que al poco tiempo una de sus tres hijas comenzó con problemas de salud. El dinero lo habían colocado en un banco.

“Nosotros en un año sacamos un millón y medio en los tratamientos. Estuvimos en otra financiera y paramos en Sierra. El contrato se nos venció en abril e íbamos a retirar nuestro capital” manifestó Flavia, quien vive en Nueva Coneta.

La mujer relató que la fecha pactada era el 14 de abril y les dijeron que esperaran hasta el 18. Sin embargo la respuesta fue la menos deseada.

“Nos dimos con que ni cobramos los intereses, ni nuestra plata, ni nada”, dijo desesperada la mujer.

Explicó que la nena sufre convulsiones a diario y eso le provoca un deterioro en su cerebro.

“Tiene problemas de aprendizaje, hematomas en el cuerpo, convulsiones y parálisis facial. Además sufre de pérdida de conciencia”, detalló Flavia.

La familia contaba con poder retirar el capital invertido para poder viajar e instalarse en Córdoba para continuar con el tratamiento en esa provincia. Ante la imposibilidad del cobro de sus ahorros decidieron vender la casa amueblada.

“No tenemos más opciones. Necesita sí o sí de ese tratamiento, se probaron todas las drogas médicas, solo queda probar cannabis, que es mucho más costoso. Le hacen fusiones de drogas que no funcionan. Y su condición es cada vez peor, hace dos meses que toma una de las dos drogas que debe tomar” comentó. Dijo que cada viaje para el tratamiento son 120 mil pesos mensuales.

Sin respuestas

Pese a los reiterados intentos por comunicarse con los dueños de Stratton, José Luis Sierra y Jésica Véliz, no obtuvieron respuestas.

“Le llené el teléfono a Sierra con mensajes, los vio a los mensajes pero no contestó, hasta le mandé una foto de mi hija”, contó.

“Hablé con Juan Pablo Morales (abogado de Sierra) y en teoría hasta el miércoles no íbamos a tener una respuesta, pero no nos aseguró nada. Nosotros no podemos seguir esperando”, expresó angustiada Flavia.

Fuente: El Chasqui Digital