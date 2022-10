AL CERRARSE LA 6TA. FECHA

Vélez empató 1 a 1 con San Lorenzo de Alem y se mantiene líder en el torneo Clausura 2022 “Maximiliano Brumec”, de la Liga Catamarqueña de Fútbol, al cerrarse la 6ta. fecha del certamen. Defensores venció 1-0 a Tesorieri. Sigue hoy, con dos partidos en el “Malvinas Argentinas”, iniciando la 7ma fecha.

Ayer, en el primer turno del campo “liguista”, Vélez y San Lorenzo empataron 1 a 1, y los del Sur capitalino se mantienen como punteros del Clausura, en soledad. Enzo Mercado Rusch (04’PT) abrió la cuenta para la “V”, y el cordobés Alejandro Tello (39’ST) empató para el “Ocotero”.

VÉLEZ SAN LORENZO DE ALEM

Y a segunda hora, Defensores del Norte superó 1-0 a Tesorieri, con la solitaria conquista de Cristian Rodríguez (11’ST). Entre las incidencias de este encuentro, el arquero Jorge Ovejero (AT) le atajó un penal a Julio Monge (DN).

Cabe recordar, que, en el marco de esta 7ma. fecha del Clausura, el “superclásico” entre Villa Cubas y San Lorenzo fue postergado hasta su oportuna reprogramación.

AMÉRICO TESORIERI DEFENSORES DEL NORTE

Lo que viene

Inicio de la 7ma. fecha, jueves 27/Oct.

Estadio “Malvinas Argentinas”: 19 hs., Estudiantes vs. Rivadavia (B); y 21 hs., Ferrocarriles vs. Juventud Unida (A).

Viernes 28/Oct.

Cancha de Independiente (C): 14.30 hs., Liberal Argentino vs. Independiente de Huillapima (B); y 16.30 hs., Independiente (C) vs. Salta Central (A).

Cancha de Sarmiento: 14.30 hs., Sarmiento vs. FIEL (B); y 16.30 hs., Parque Daza vs. San Martín de Chumbicha (B).

Martes 01/Nov.

Estadio “Malvinas Argentinas”: 19 hs., San Isidro vs. Policial (A); y 21 Vélez vs. Tesorieri (A).

Miércoles 02/Nov.

Estadio “Malvinas Argentinas”: 19 hs., San Martín de Chumbicha vs. Estudiantes (B); y 21 hs., Chacarita vs. Defensores del Norte (A).

Libre: Valle Chico (B)

Actuales posiciones

1ra. “A”: Vélez 14 Pts.; Villa Cubas 12; Policial y Defensores del Norte 11; Tesorieri y Ferrocarriles (Ch.) 10; San Isidro (NC) 9; San Lorenzo 8; Chacarita y Salta Central 4; Independiente (C) 3; y Juventud Unida 1.

1ra. “B”: Estudiantes 12 Pts.; Rivadavia (H) y Sarmiento 11; Valle Chico 8; Fiel e Independiente (H) 7; Liberal Argentino 6; Parque Daza 3; y San Martín (Ch.) 1.

GOL DE ENZO MERCADO RUCH (v) PENAL ERRADA POR MERCADO RUCH GOL DE ALEJANDRO TELLO (SL)

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital