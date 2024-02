Música

Se trata de “Capricorn” y “Gen-X Cops”, que forman parte del nuevo álbum ‘Only God was above us’.

Como había prometido, Vampire Weekend estrenó los dos primeros sencillos de su nuevo álbum ‘Only God was above us‘, cuyo lanzamiento será el próximo 5 de abril.

Las nuevas canciones, “Capricorn” y “Gen-X Cops”, llegan con videos musicales tipo collage que utilizan películas de Steven Siegel, el fotógrafo cuyo Subway Dream 11 también sirve como portada del nuevo álbum.

La banda también anunció su nueva gira que comenzará en abril con el concierto del eclipse solar total (con entradas agotadas) en Austin, Texas. Los soportes serán LA LOM (también conocida como la Liga de Músicos de Los Ángeles), English Beat, Voodoo Glow Skulls, Mike Gordon, Christone “Kingfish” Ingram, Princess (con Maya Rudolph y Gretchen Lieberum), Cults, Mark Ronson (con un set de DJ), los hermanos Macklovitch y una banda tributo a Billy Joel llamada Turnstiles.