El Municipio de Valle Viejo, a través de la Subsecretaría de Discapacidad, Inclusión y Desarrollo, llevó adelante hoy, de 10 a 12 horas, el primer Encuentro Inclusivo de Artes Marciales, una jornada que reunió a más de 100 participantes pertenecientes a ocho escuelas de karate, taekwondo y kickboxing.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club San Martín de El Bañado y tuvo como principal objetivo mostrar a las familias el valor de las disciplinas orientales como espacios de inclusión, motivación y desarrollo personal, alentando a que más niños y niñas se sumen a su práctica.

Durante el encuentro se realizaron demostraciones abiertas, en las que participaron chicos y chicas con distintas patologías, incluyendo casos de TDAH y espectro autista, destacando el rol del deporte como herramienta de integración y superación.

La intendenta Susana Zenteno encabezó el evento, acompañando a los instructores, alumnos y familias presentes. En sus palabras, resaltó la importancia de generar espacios donde la inclusión y el deporte vayan de la mano, fortaleciendo así los lazos comunitarios y la igualdad de oportunidades.

Este tipo de iniciativas ratifican la decisión política de la gestión de seguir construyendo un Valle Viejo más inclusivo, con igualdad de derechos y oportunidades para todos los vecinos y vecinas.

