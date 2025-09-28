La Municipalidad de Valle Viejo informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que las publicaciones difundidas en redes sociales por un “prestigioso” medio de comunicación que solo intenta instalar que la intendenta Susana Zenteno se encuentra fuera de la provincia y ausente de sus responsabilidades institucionales, son absolutamente falsas, carecen de veracidad y solo buscan confundir a la ciudadanía.

La jefa comunal se encuentra en su domicilio particular, cumpliendo con su agenda de trabajo que incluye actividades oficiales previstas incluso para este sábado. Susana Zenteno no ha solicitado licencia ni descanso laboral, demostrando una vez más su compromiso diario con los vecinos y vecinas de Valle Viejo.

Desde la gestión municipal reafirmamos nuestra convicción de trabajar con transparencia, responsabilidad y cercanía con la comunidad. En tiempos donde la desinformación se utiliza como herramienta política para desprestigiar a quienes gobiernan, resulta indispensable dejar en claro que toda comunicación oficial será difundida únicamente por los canales institucionales del municipio.

Hacemos un llamado a la responsabilidad social y periodística: no se puede jugar con la buena fe de la gente ni con la institucionalidad de un departamento. Los rumores y noticias falsas no solo buscan dañar la imagen de una persona, sino también socavar la confianza en las instituciones democráticas. Por ello, exigimos que los medios que difundieron estas falacias reconozcan públicamente el error cometido y procedan a una retractación inmediata.

La Municipalidad de Valle Viejo seguirá trabajando con firmeza para construir un departamento más justo, inclusivo y transparente, enfrentando con verdad y gestión cada intento de manipulación política.