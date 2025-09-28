Durante la madrugada, la jurisdicción de Los Altos se vio afectada por fuertes ráfagas de viento zonda que provocaron inconvenientes en el suministro eléctrico.

Ante esta situación, cuadrillas de EC SAPEM junto al área de Servicios Eléctricos del Municipio de Los Altos trabajan de manera conjunta para restablecer el servicio en los distintos barrios y localidades afectadas.

El personal se encuentra recorriendo la zona, evaluando los daños ocasionados y ejecutando las tareas necesarias para normalizar el servicio lo antes posible.

