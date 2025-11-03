La Municipalidad de Valle Viejo informa a los vecinos que este lunes 3 hasta miércoles 5 de noviembre, entre las 07:00 y las 20:00 horas, se llevará a cabo un corte total de tránsito en la calle Padre Esquiú, debido a la ejecución de trabajos vinculados a la red cloacal en la zona.

Con el objetivo de garantizar la circulación vehicular y minimizar las molestias, se habilitará un camino alternativo por la calle Eulalia Ares de Vildoza, que funcionará en doble sentido de circulación en el tramo comprendido entre calle del Deporte y Juan Chelemín.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará trabajando en el lugar para ordenar el flujo vehicular y evitar inconvenientes.

Estas obras forman parte del plan de mejoramiento integral de los servicios cloacales que impulsa el municipio, con el propósito de optimizar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos chacareros.

