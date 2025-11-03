El gobernador Raúl Jalil se reunió con el intendente de Santa Rosa, Mario Páez, para dialogar sobre distintos proyectos que el Gobierno Provincial y el municipio desarrollan de manera conjunta en la jurisdicción.

En la ocasión, el mandatario confirmó que la obra del nuevo polideportivo de Bañado de Ovanta será incorporada en el Presupuesto 2026 de la provincia. La obra será administrada por el municipio y estará disponible para el uso de las instituciones educativas y deportivas de la zona, con el objetivo de fortalecer la infraestructura social y comunitaria del Este catamarqueño.

El intendente Páez valoró el encuentro y expresó que “estamos muy contentos tras la reunión con el Gobernador, ya que nos comentó que está todo listo para que el próximo año comience la obra del nuevo polideportivo que beneficiará a toda la jurisdicción. Agradecemos su permanente apoyo al interior”.

La reunión también sirvió para abordar la planificación de trabajos de asfaltado y otras obras de infraestructura urbana que mejorarán la conectividad y la calidad de vida de los vecinos del departamento Santa Rosa. En el encuentro también estuvo presente el senador por El Alto, Augusto Ojeda.