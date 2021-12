Música

El 13 de diciembre, el libro Guinnes de los récords mundiales anunció que el ídolo del K-pop había batido los récords por el tiempo más rápido en que tardó en llegar a un millón y 10 millones de seguidores en Instagram.

nothing to see here, just V breaking records for the fastest time to hit one million AND ten million followers on Instagram 💜@BTS_twt @bts_bighit

— Guinness World Records (@GWR) December 13, 2021