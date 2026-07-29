SMATA Delegación Catamarca abrió las inscripciones para su Curso de Informática, una capacitación ideal para quienes buscan incorporar herramientas esenciales para el estudio, el trabajo y el desarrollo profesional.

En Catamarca Despierta te mostramos todos los detalles de esta propuesta que comienza en septiembre y que te permitirá aprender desde cero con clases presenciales.

**Dirección:** Av. Gobernador Francisco Galíndez 332

**Consultas:** 3834-587369

Inicio: 7 de septiembre de 2026

Finaliza: 11 de diciembre de 2026

Cursado: Lunes, miércoles y viernes

Horario: 14:00 a 17:30 hs.

Duración: 3 meses

Invertí en vos, sumá conocimientos y abrí nuevas puertas laborales. Hoy la informática dejó de ser una opción para convertirse en una herramienta fundamental.

Mirá el video, conocé todos los detalles y compartilo con esa persona que está buscando capacitarse.

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