SMATA Delegación Catamarca abrió las inscripciones para su Curso de Informática, una capacitación ideal para quienes buscan incorporar herramientas esenciales para el estudio, el trabajo y el desarrollo profesional.
En Catamarca Despierta te mostramos todos los detalles de esta propuesta que comienza en septiembre y que te permitirá aprender desde cero con clases presenciales.
**Dirección:** Av. Gobernador Francisco Galíndez 332
**Consultas:** 3834-587369
Inicio: 7 de septiembre de 2026
Finaliza: 11 de diciembre de 2026
Cursado: Lunes, miércoles y viernes
Horario: 14:00 a 17:30 hs.
Duración: 3 meses
Invertí en vos, sumá conocimientos y abrí nuevas puertas laborales. Hoy la informática dejó de ser una opción para convertirse en una herramienta fundamental.
Mirá el video, conocé todos los detalles y compartilo con esa persona que está buscando capacitarse.
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