El Gobierno de Catamarca, a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), concluyó a las 19:25 de este miércoles 29 de julio con el operativo de rescate de los turistas varados en la zona del Balcón del Pissis, en plena cordillera catamarqueña.

En total, fueron rescatadas 211 personas en el operativo que dio inicio el martes 28 de julio a las 16:00. De esa cantidad de rescatados, 39 permanecerán resguardados en el campamento Tres Quebradas de la empresa Zijin-Liex hasta que el clima y el acondicionamiento del camino permitan un descenso seguro.

El operativo tiene un carácter histórico y sin precedentes en el país, ya que es la primera vez que se rescata más de 200 personas en alta montaña en condiciones totalmente adversas.

Más allá de haber dado por finalizado el operativo de rescate, para este jueves 30 de julio quedan tareas de cierre con drones de Gendarmería Nacional.

En cuanto al camino, la maquinaria pesada de Vialidad Provincial y las empresas Zijin y Guido Mogetta, continuarán trabajando para despejar la nieve y recuperar la transitabilidad.

El amplio dispositivo de rescate contó con la participación de más de 200 personas de los siguientes organismos:

-Dotaciones de Defensa Civil de Tinogasta, Fiambalá y del Gobierno de Catamarca

-Vialidad Provincial

-Bomberos Voluntarios

-Bomberos de Tinogasta

-Gendarmería Nacional

-Municipalidad de Fiambalá

-Policía de la Provincia

-Ministerio de Salud

-SAME

-Baqueanos y rescatistas

-Empresa Zijin-Liex

-Empresa Guido Mogetta

-Cámara de Turismo de Catamarca y Fiambalá.