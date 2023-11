El apoderado de una estación de servicio que gira bajo el nombre “Estación del

Oeste SRL” que funciona en el departamento Andalgalá, Mario Rodolfo Sierralta

(67), denunció ayer ante en la comisaria departamental haber sido víctima de un

millonario robo.

La supuesta autora del ilícito, una empleada quien con maniobras fraudulentas en

las que involucró a dos playeros –padre e hijo- logró robar la suma de casi 15

millones de pesos, en un promedio de un millón mensual al no cargar

correctamente los datos de la venta del combustible y el dinero que ingresaba a la

caja del comercio.

Este diario, tuvo acceso a la denuncia, en la que según consta el comerciante

empezó a notar el faltante del dinero desde un par de meses atrás, cuando de

manera coincidente la empleada sobre quien Sierralta tiene sus sospechas

empezó a faltar.

De acuerdo a lo manifestado en la denuncia por Sierralta, la sospechosa quien

actualmente renunció a la empresa, era la encargada de llevar en planillas los

controles de los litros de combustible que se expendían en la estación de servicio y

el dinero que ingresaba por dichas ventas. Si bien, el dinero era depositado por los

playeros a través de un buzón el cual conecta a la oficina de la gerencia de la

empresa, las planillas eran controladas por la sospechosa, quien cumplía la

función de secretaria I.B.A. –por el momento solo será identificada con sus

iniciales-.

Entre los meses de septiembre y octubre pasado, la secretaria dejo de concurrir a

trabajar, según hizo mención en la denuncia Sierralta por lo que las planillas de

control comenzaron a juntarse y no se realizaba la rendición de cuenta

correspondiente. Trabajo que empezó a realizar la otra socia de la estación de

servicio advirtiendo una gran diferencia entre los litros de combustible que se

expendían y el dinero recaudado.

Como en las planillas están los nombres de los empleados, el denunciante

resolvió citarlos a una reunión al que también convocaron a la secretaria I.B.A.,

pero esta última no fue, según dejó constancia en la denuncia Sierralta. Dijo

también que los empleados le comentaron en esa reunión que la secretaria fue

quien había armado dicha maniobra fraudulenta. La mujer sospechada en las

planillas cargaba pequeñas diferencias, cuando en realidad la suma robada fue de

casi 15 millones de pesos.

Tras la denuncia penal, desde la policía se informó de la misma a la fiscalía de la

segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá desde

donde se impartirán las directivas a seguir.