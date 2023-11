El excandidato a Gobernador de La Libertad Avanza, José Jalil Colomé, se refirió a

la reunión entre una parte del radicalismo y el Gobierno Provincial en donde se

fijaron pautas para la reforma constitucional y se acordaron cargos en algunos

puestos claves, en un domicilio privado.

Para el referente libertario, el hecho fue “totalmente desapropiado y oportunista. Es

una falta de respeto a los tiempos de la democracia y a los votantes. Hace poco se

eligieron nuevos representantes de la Cámara de Diputados y hay que esperar que

asuman para recién iniciar este proceso que tendrá implicancias a largo plazo.

Mucho más aun una reforma de la Constitución, a la cual en principio me opongo”.

Además, solicitó que se incluya a los libertarios y a los nuevos legisladores: “Se

tiene que contemplar a toda la nueva gente elegida para la próxima constitución de

la Cámara. Es lamentable que estos dirigentes hayan traicionado a sus propios

votantes y a sus estructuras partidarias. Es una traición, porque hacer un acuerdo

de último momento obviamente que no obedece a un interés perdurable. Yo los

insto a consultar a su partido antes de tomar una decisión que afecta a toda la

provincia”.

El militante no está de acuerdo con la reforma: “Los políticos oportunistas

argentinos acostumbraron a la gente y la confunden. Piensan que la Constitución

es un documento que obliga a todos y que puede ser renovado a piacere de ellos

en forma regular.

Ese no es el propósito de una Constitución, la de Estados Unidos, la cual

copiamos, nunca se reformó, sino simplemente se agregaron enmiendas que no

contradicen lo anterior”.

Finalmente, se refirió a uno de los proyectos de reforma anteriormente presentado.

“En aquel preámbulo que intentó diseñar Cecilia Guerrero decía que el progreso

tecnológico hace cambiar la conformación de un Estado Provincial o de una

Nación. Es ridículo, no cambian por el progreso tecnológico. Las estructuras de los

estados están hechas para sobrevivir a lo largo del tiempo sino no son

Constituciones”, culminó Colomé.

El sector espera más precisiones al respecto.