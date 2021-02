Un grave hecho de inseguridad tuvo lugar en la intersección de las rutas provinciales

60 y 46, donde una docente denunció que fue secuestrada junto a su marido en un

presunto ajuste de cuentas. Los presuntos autores son serían oriundos de Saujil

(Pomán).

“Sabemos todo de ustedes, vos sos la cómplice, los vamos a hacer boleta a todos”, le

habrían manifestado los presuntos delincuentes a la aterrorizada mujer, mientras

agredían a su pareja y la obligaban a filmar el traumático episodio.

Según información a la que accedió este medio, el hecho sucedió en enero, en plena

feria judicial, pero trascendió la semana pasada. Aparentemente, la Justicia no

ordenó la detención de los sindicados, que esetarían identificados.

El hecho

De acuerdo a lo que se pudo conocer, una pareja (oriunda de Chumbicha) acudió a

una reunión con los supuestos cobradores en la intersección de las rutas antes

mencionadas.

Allí, minutos antes de la medianoche, al menos tres personas los esperaban y sin

mediar palabras los amenazaron con armas de fuego y sacaron del automóvil al

marido de la mujer, mientras otro le apuntaba con un arma y la amenazaba para que

no realice ningún movimiento.

De acuerdo a la denuncia, cual si fuera un golpe comando, los delincuentes habrían

despojado de sus celulares a las víctimas, quienes eran amenazadas para devolver

una deuda de dinero.

“Mientras esto sucedía”, según el relato de la mujer, “uno de ellos me dijo que me iba

a matar, sentía que a mi marido lo golpeaban, lo ataban para meterlo en el baúl de

una camioneta, le gritaba a mi marido ‘qué pasa’, volvió uno de los tipos y me dijo

que me iba a matar a mí también.

”Me dijo que me llevarían a un lugar, donde iba a ver lo que le hacían a mi marido y si

jodía también me iban a matar porque era cómplice. Yo no sabía qué pasaba, solo

fuimos de vacaciones a Saujil y supe que mi marido se encontró con ellos.

”Me obligaron a hacer un video donde nos comprometíamos a devolver la plata y

decía que mi marido es un estafador mientras golpeaban a mi pareja”.

Finalmente, tras amenazarlos de muerte y comprometerse a pagar la deuda, los

liberaron.

Luego fueron asistidos por médicos del SAME. “Ellos pensaron que no los íbamos a

denunciar, por eso nos dejaron libres, fuimos al cruce a ver a la policía porque mi

marido sangraba, pero ya no había rastros de los tipos”, dijo la mujer.

Inacción judicial

Aparentemente, desde la Fiscalía no se tomaron medidas al respecto durante la feria,

es por eso que, mediante sus abogados, la mujer denunció inacción por parte de la

Justicia.

Presuntamente, los autores serían familiares de un funcionario de la localidad de

Saujil, quienes fueron sindicados por las víctimas con nombre y apellido en la

Justicia.

