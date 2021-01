Música

John Lennon se mostró “rebosante de entusiasmo” por regresar a Inglaterra en una llamada telefónica la noche antes de que lo mataran a tiros, según reveló una carta escrita por su tía.

El ex Beatle fue asesinado por Mark Chapman frente a la entrada de su piso de Manhattan el 8 de diciembre de 1980.

Un mes después, su tía Mimi Smith respondió en una carta a la periodista del Daily Express Judith Simons, quien había escrito una carta de condolencia tras la muerte de Lennon.

“Querida Judith: Gracias por tu carta, amables pensamientos”, escribió Smith.

“Estoy tratando de aceptar esta cosa terrible que ha sucedido, pero me resulta muy difícil. Él mismo tenía tanta fe que estoy tratando de hacer lo mismo. Llamó por teléfono la noche anterior, ingenioso, divertido, rebosante de emoción, diciendo que estaría viniendo muy pronto. No podía esperar a verme. Así que me alegro de eso. Si estoy en Londres, me pondré en contacto contigo. Amables pensamientos para ti también. Mimi “.