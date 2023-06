Música

Los temas recreados se hicieron con sonidos de juegos como «Super Mario 64», «Golden Eye 007» y «Star Fox 64», entre otros.

El creador on4word reimaginó los temas del emblemático álbum de Radiohead de 1997 con sonidos de juegos como Super Mario 64, The Legend Of Zelda: Majora’s Mask, The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time, Golden Eye 007′, ‘Banjo Kazooie, Yoshi’s Story y Kirby 64: The Crystal Shards.

El video del LP recreado en youtube se titula “OK Nintendo 64” y contiene además imágenes de los juegos.

La banda sonora de “Super Mario 64” se utilizó para recrear “Airbag”, “Subterranean Homesick Alien” y “Fitter Happier” de Radiohead. Su single “Karma Police” se recreó con sonidos de “Star Fox 64”.

Los sonidos de los juegos Majora’s Mask y Ocarina Of Time de The Legend Of Zelda se utilizaron para reproducir “Let Down” y “Electioneering”.

A principios de este año, on4word también recreó la totalidad del álbum “In Rainbows” de Radiohead utilizando sonidos de Super Mario 64. Cada tema se basó en el original del álbum de 2007, con un toque de Mario 64 que utiliza ritmos de batería, efectos de sonido de sintetizador de campanas y cajas.

El creador de YouTube también compartió otras versiones musicales en su canal, como “The Less I Know The Better” de Tame Impala, “Alberto Balsalm” de Aphex Twin y “Head Like A Hole” de Nine Inch Nails. Anteriormente también realizó una versión previa de Mario 64 de ‘No Surprises’ de Radiohead.