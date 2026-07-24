Un luctuoso hecho de tránsito ocurrió a las 23:54 de este jueves en avenida Felipe Varela y calle Guillermo Correa en Valle Viejo.

Según fuentes policiales, una motocicleta Motomel Skua al mando de Ángel Gabriel Vázquez (31), impactó contra un automóvil Fiat Palio conducido por María Lencina (68), que prestaba servicios para una aplicación de transporte.

Producto del impacto, el joven murió en el acto, siendo constatado el deceso por profesionales médicos del SAME.

En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Criminalística y de la Unidad Judicial 10, bajo las directivas de la Fiscal en feria, Dra. Yésica Miranda