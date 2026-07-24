En el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el espacio Poncho Diseño distinguió a las propuestas más destacadas de su décima edición, reconociendo la creatividad, la innovación, la calidad de ejecución y el compromiso con la identidad y la producción contemporánea.

Los premios ponen en valor el trabajo de diseñadores que, desde distintas disciplinas y puntos del país, encuentran en el diseño de autor una forma de expresión.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por profesionales de reconocida trayectoria: Noelia Zurita Bazán, María Celeste Marcolli y Federico Scaltritti, quienes recorrieron los 34 stands del pabellón, dialogaron con las y los diseñadores y conocieron de primera mano los procesos creativos, la identidad de cada marca y las historias que dan origen a sus colecciones.

Durante la evaluación se tuvieron en cuenta criterios como la originalidad, la innovación, la calidad de la propuesta, el diseño, la identidad, la presentación integral del stand, la sustentabilidad y la coherencia entre el concepto y el producto final.

Premios y menciones

El Premio al Producto Creativo fue para Gráfica Salvaje, del diseñador cordobés Lucas Exequiel Chami, cuya propuesta se destacó por construir un universo visual sólido y coherente, integrando identidad de marca, diseño gráfico, comunicación y aplicación textil en un lenguaje propio y reconocible. “Fue algo inesperado, pero una alegría tremenda. Este reconocimiento ayuda a seguir haciendo, produciendo y generando piezas nuevas”, expresó Chami tras recibir la distinción.

El Premio al Producto Innovador fue otorgado a Alkimia, de la diseñadora tucumana Natalia Noelia Orozco, por desarrollar prendas textiles que combinan diseño contemporáneo con materiales autóctonos y recursos culturales regionales, incorporando nuevas funcionalidades y poniendo en valor la identidad local a través de la innovación.

“Estoy muy feliz de ser parte por primera vez de la Fiesta del Poncho. Me sorprendió la riqueza cultural y el apoyo que reciben los artesanos y diseñadores. Este reconocimiento es un impulso para volver el año que viene y seguir trabajando”, señaló Orozco.

El reconocimiento al Mejor Stand fue para Fauna de Tela, de la diseñadora catamarqueña Romina Elizabeth Delgado, de Santa María, cuya propuesta sobresalió por la creatividad y armonía en la presentación del espacio expositivo, logrando potenciar cada una de las piezas mediante una exhibición atractiva, ordenada y de gran impacto visual.

Visiblemente emocionada, Delgado destacó que el espacio premiado refleja una historia personal y familiar. “Este stand representa mucho de mi infancia con mi abuelo y su amor por la naturaleza. Hay un trabajo enorme detrás de esta puesta, que realizamos junto a mi compañero Dante Segovia. Es una alegría inmensa que el jurado haya valorado todo ese esfuerzo. Ojalá podamos volver porque participar de Poncho Diseño es una experiencia hermosa”, expresó.

Por su parte, la Mención al Producto con Impacto Social/Sostenible fue para Bonhomía Zero Waste, de la diseñadora jujeña Liliana Evangelina Cisneros, quien fue distinguida por incorporar criterios de sustentabilidad en todas las etapas del proceso productivo mediante un sistema de moldería zero waste que optimiza el aprovechamiento de la materia prima y reduce al mínimo el descarte textil.

“Todas mis prendas nacen de una producción responsable, sin generar descarte textil durante el corte y utilizando materiales nobles como algodón, lino y bambú. Incluso las perchas acompañan ese concepto, porque también son de cartón”, explicó Cisneros, quien además agradeció el acompañamiento del público y la organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Los reconocimientos reflejaron la diversidad y el alto nivel de las propuestas que integraron el espacio Poncho Diseño, consolidado como un ámbito de encuentro para el diseño de autor, la innovación y la producción con identidad. La premiación puso en valor proyectos que demostraron excelencia no solo en el resultado final, sino también en sus procesos de creación, la selección de materiales, la calidad de ejecución, la sustentabilidad y la manera de comunicar cada propuesta, reafirmando a Poncho Diseño como una de las principales vidrieras para las industrias creativas de la región y del país.

Fuente: Datamarca