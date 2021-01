Un médico renunció por la falta de conciencia social: "No voy a seguir corriendo riesgos"

9 enero, 2021 22:20

El médico Marcelo Lemus grabo un video explicando por qué tomó esta decisión. “Si la gente no entiende, esto va a terminar en un caos”.

En medio del fuerte aumento de casos de coronavirus que se registró las últimas semanas en nuestro país, un médico de la guardia del hospital San José, en Entre Ríos, presentó su renuncia. A través de un video que publicó en las redes y que se viralizó, el profesional afirmó estar agotado por la falta de cuidados de la gente.

En su descargo, Marcelo Lemus contó que llevaba 7 horas de guardia, en las que había visto alrededor de 12 pacientes con síntomas de Covid-19. Esto, sumado a que es el único hospital público en esa localidad, hacía que la situación fuera mucho más grave. En este contexto, el médico tomó una decisión determinante.

“Yo acabo de renunciar, se lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”, aseguró.

Y expresó su impotencia por el hecho de que las personas no respeten las restricciones recientemente impuestas: “No tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de Salud está cansada. Yo soy uno de los tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes e irresponsables que no saben que esto es grave y serio”.

Tras recordar que muchos de sus compañeros fallecieron y criticar también el manejo de la pandemia de parte del Gobierno Nacional, cerró: “Quizá como yo haya muchos, quizá otros no quieran decirlo pero yo no me voy a quedar callado y ser cómplice de este desastre”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube