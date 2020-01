16 enero, 2020 23:52

El Gran Premio de la Cocina vivió un divertido momento cuando un invitado comenzó a reírse e interrumpió la devolución de Christian Petersen.

Un invitado de El Gran Premio de la Cocina casi se atraganta de risa e hizo tentar a todos: “Casi te morís”

El Gran Premio de la Cocina es uno de los programas de televisión más novedosos de la televisión argentina, donde los participantes intentan demostrar toda su técnica y habilidad ante el jurado. El reality, de elevada exigencia para sus participantes, suele tener momentos de mucha tensión, y también, de mucha risa y diversión, como el ocurrido en las últimas horas con un invitado.

Se trata del actor Nicolás Maiques que fue protagonista de un divertido momento de El Gran Premio de la cocina cuando estaba probando un plato del equipo rojo y no pudo contener la risa. Todo en el momento justo en que Christian Petersen estaba haciendo una devolución.

El chef se estaba dirigiendo de una manera muy seria al participante del equipo rojo que había preparado un sándwich a base de carne. “Estos 100 kilos están alimentados a sandwich. Y este es el único sandwich de mi vida que no voy a probar”, disparó Petersen.

Hasta ahí, todo bien, todo serio, pero de pronto Maiques comenzó a reírse y cambió todo el ánimo de la devolución. “¿Vos te estás riendo de mis 100 kilos?”, recalcó el jurado. “No, no podía sacar la carne. No podía morderla. Y tiré, tiré, tiré, y me tenté”, respondió el actor mientras aún intentaba ingerir el bocado.

“Casi te morís”, le dijo Petersen y él respondió: “Igual está rico”. En ese momento todo el piso de El Gran Premio de la Cocina se comenzó a reír. Carina Zampini intentó ayudarlo a limpiarse con una servilleta de tela y chef fue a abrazarlo. El épico momento quedó registrado por las cámaras y compartido en redes sociales.

