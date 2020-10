Música

Un fanático de The Cure recopiló videos, entrevistas y presentaciones de la banda liderada por Robert Smith y lo convirtió en un documental.

“He sido fanático de The Cure durante más de 30 años, aunque recientemente descubrí que hay un trillón de horas de imágenes de ellos en YouTube. No puedo entender por qué personas de todo el mundo grabaron, guardaron y luego subieron este material décadas después”, contó el usuario identificado como Bear With No Face en Youtube.

Y agregó: “Me imagino que no soy el único que quiere ver todo este material en el orden en que se reproduce en mi cabeza. Creo que Bruce Conner lo dijo mejor: ‘En mi propia mente, había hecho una película muy larga y compleja y esperaba que alguien la hiciera por mí y nadie la hizo”.

Este material de archivo está disponible en 4 partes en YouTube y Vimeo.

Yamila Pagani