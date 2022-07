Música

Para introducir su set de 19 canciones, la banda de Tyler Joseph y Josh Dun proyectó un montaje de escenas de ‘Stranger Things 4’ en la pantalla grande detrás del escenario, donde se ve a Max (Sadie Sink) atormentada por Vecna (Jamie Campbell Bower).

La banda sonora del video era el tema oficial de Kyle Dixon y Michael Stein para la serie. Twenty One Pilots incorporó el icónico sintetizador en una emisión en directo de “Heathens” de la banda sonora de Suicide Squad.

En respuesta a las imágenes en el Twitter oficial del grupo, la cuenta oficial de Stranger Things tuiteó el mensaje: “Esta actuación podría salvarme de Vecna cualquier día de la semana”.

this performance could save me from vecna any day of the week

— Stranger Things (@Stranger_Things) July 22, 2022