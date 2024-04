Durante la mañana de este miércoles 10 de abril, tributaron honores a la Virgen del Valle, en el marco del Septenario en su honor, autoridades y empleados del Ministerio de Seguridad; Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Catamarca, Servicio Penitenciario Provincial, Escuela de Cadetes, Centro de Ex Combatientes de Malvinas Catamarca, Agrupación 7 de Abril Ex Combatientes de Malvinas, Empresas de Seguridad Privada, Pastoral Penitenciaria y Capellanes de la Policía.

La Santa Misa fue presidida por el Pbro. Guillermo Chanquía, y concelebrada por los Pbros. Héctor Salas, Reinaldo Oviedo, Dardo Olivera y Esteban Chaile, capellanes que acompañan espiritualmente a las distintas Fuerzas de Seguridad.

Participaron el Jefe de la Delegación Catamarca del Ejército Argentino, Teniente Coronel Rodolfo Santillán; el Jefe de la Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional Argentina, Comandante Mayor Carlos Nelson Espejo; el Jefe de Policía de la Provincia, Crio. Gral. Marcelo Ulises Córdoba; el Director del Servicio Penitenciario Provincial, Crio. Gral. (RE) José Daniel Coronel; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Víctor Hugo Sánchez; integrantes de la Plana Mayor Policial, Oficiales Superiores, Jefes, Subalternos, Suboficiales, Agentes, Alumnos Cadetes y Aspirantes a Agentes.

También engalanaron la celebración las banderas de ceremonia portadas por sus respectivos abanderados y escoltas.

Al comienzo de su homilía, el padre Salas se refirió a las tres fiestas en honor de la Virgen que nos convocan durante el año: la de abril de la Coronación, la de septiembre en gratitud por su protección durante el terremoto de 2004, y la de diciembre de la Inmaculada Concepción. Luego aludió al Evangelio proclamado en el que se nos dice que Jesucristo es la Luz que vino al mundo y que debemos ser luz. Entonces se dirigió a los alumbrantes que velan por la seguridad de la población tanto en el orden nacional como provincial para expresarles que deben ser luz en el mundo, siguiendo a Jesucristo. Y concluyó invocando a la Madre para que por su intercesión brille la luz de Cristo en todos.

Los cantos litúrgicos fueron interpretados por la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

En el momento de las ofrendas, las numerosas dependencias de las Fuerzas de Seguridad acercaron al altar ofrendas consistentes en alimentos no perecederos, elementos de higiene, entre otros, para la asistencia de los peregrinos y personas necesitadas, mientras que las autoridades llevaron los dones del pan y el vino.

Luego de la Comunión, representantes de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial elevaron sus respectivas oraciones a la Virgen del Valle pidiendo su guía y protección.