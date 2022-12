El intendente de la capital, Gustavo Saadi asistió al Barrio Romis Raiden para la inauguración del nuevo SUM “Centro Vecinal Unión y Fortaleza del Sur, La Capilla “San Martín de Porres y un gimnasio al aire libre. estas tres obras inauguradas fueron realizadas a través de los proyectos presentados y que resultaron ganadores del Presupuesto Participativo 2021.

El presupuesto participativo permite fortalecer las relaciones entre el Municipio y la ciudadanía, mediante procesos de participación y toma de decisiones de las vecinas y los vecinos sobre las obras y políticas necesarias para sus zonas de residencia y laborales.

A su vez, es un instrumento de planificación para la administración municipal, que le permite optimizar el uso de los recursos económicos y contar con el control social de la ciudadanía, con el objetivo de construir una ciudad más justa e igualitaria con base en los principios de una democracia participativa.

Paola Aguero, autora del proyecto del SUM expresó “la herramienta del presupuesto participativo tiene mucho de verdad, esperanza y fe para todos los vecinos que podían apoyarse en este proyecto sin tener que ir a una oficina y golpear una puerta, solo nos juntamos y pensamos que necesitábamos en el barrio para poder hacerlo crecer.”

Por su parte, el intendente comentó “Es un honor venir a inaugurar la capilla San Martin de Porres, porque es el patrono de la justicia social que es igualdad y hoy el barrio tiene más igualdad. van a poder disfrutar del SUM para poder realizar fiestas, compartir momentos juntos, una capilla y no tener que trasladarse a otro lugar para cultivar su fe y que los chicos con estos nuevos juegos y gimnasio al aire libre puedan disfrutar en su barrio”.

“Esto es gracias a ustedes, porque confiaron en la herramienta del presupuesto participativo, sé que no es fácil hoy en día el no creer en los programas o en la palabra de quienes están en la política. por eso agradezco a los vecinos por decirnos que necesitaba el barrio, porque circunstancialmente los que estamos en un cargo no sabemos todo, ustedes realmente saben lo que necesitan”.

“Hoy en día el presupuesto participativo ya no es un discurso en donde el político dice yo quiero la participación de los vecinos. Acá verdaderamente hay participación vecinal y hay obra concreta como la que están viendo, ayudándonos entre todos es la mejor forma de gestionar y así vamos a salir adelante.”

Para culminar expresó” Podemos renegar de los políticos, pero no de la política, porque es una noble actividad que tiene como objeto transformar la vida de la gente y ustedes tenga un color de partido diferente o no tenga una ideología política, se pusieron de acuerdo y hicieron política, porque le pidieron a los vecinos que voten un proyecto. lo que significa que tenemos una ciudad con más democracia, inclusión y con vecinos comprometidos que quieren mejorar su calidad de vida.”

La inauguración contó con la presencia del Jefe Comunal, el secretario de Gobierno y Coordinación, Fernando Monguillot, la directora de presupuesto participativo y gestión ciudadana Cecilia Barros, los concejales Iris Barrionuevo, Alejandro Díaz Martínez y Miguel Rasgido, vecinos y vecinas.