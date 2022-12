En dialogo con el medio Ancasti, el líder de los gastronómicos a nivel nacional, Luis Barrionuevo comentó: “Los que están a cargo de la investigación son unos incompetentes totales», lanzó Barrionuevo luego de conocerse el error del fiscal Palacios.

«No veo que los fiscales y la Justicia de Catamarca avancen en el esclarecimiento del asesinato de mi compañero y amigo de toda la vida Rojitas, así que voy a pedir que intervenga Gendarmería y la Justicia nacional», añadió el dirigente adelantando que pedirá la intervención federal para la resolución del caso.

Posteriormente, cargó específicamente contra Palacios por las últimas medidas. «El fiscal la detiene a esta mujer (Silvina Nieva) y ahora la tienen que liberar porque ni firmó la orden de detención. ¿De dónde salió, a quién le ganó?», cuestionó el dirigente al joven fiscal.

Más adelante, recordó el momento en que se enteró de la muerte de Rojas y la información que le llegó le dio la certeza de que su colaborador perdió la vida producto de un homicidio. «Yo no soy ningún Sherlock Holmes. Era cantado que lo habían matado», afirmó para luego relatar: «Tenía toda la cara rota, la nariz, las cejas, la boca. Eso es por la brutalidad del mamporro que le dieron en el cráneo, que cae de bruces con mucha violencia. Incluso tenía arañazos. Si te desvanecés, como decían estos ineptos, no te hacés heridas tan graves», sostuvo.

«A Rojitas lo fusilaron. De adentro tuve la información, la policía me decía», sentenció.

Barrionuevo se animó a plantear una hipótesis sobre las personas que podrían estar involucradas en el hecho. “Esto no sale de ahí, de un problema con su entorno personal», consideró.

Finalmente, ratificó que la muerte del exdiputado provincial no está vinculada a su actividad política, ni gremial. «No robaron nada (en la casa del ministro), la política no tiene nada que ver. ¿Quién no lo quería a Rojitas? ¿Quién iba a querer hacerle daño?”, cerró el gastronómico.